Константин Лопухов. Монокль

Константин Анатольевич Лопухов родился в Рязани в 1960 году. После школы уехал в Сибирь, окончил Иркутский государственный университет, факультет журналистики. Работал фотокорреспондентом в газетах «Вечерний Усть-Илимск», «Усть-Илимская правда». С 2005 г. живет и работает в Рязани. За этот период подготовил и провел более 20 персональных выставок.

Уже первые из них показали, что Константин Лопухов — фотохудожник, который способен одинаково талантливо работать в самых разных жанрах: пейзаже, репортаже, портрете. Главное, к чему стремится в творческих поисках Константин Анатольевич, — это «увидеть мир немного по-другому». И не только увидеть, но и показать зрителю.

Переезд в среднюю полосу России связан у художника с переосмыслением сущности фототворчества. Главными критериями его работ стали не сиюминутная яркая эмоция, а идея и сюжет. Монохромность и своего рода камерность рязанских пейзажей, красота, которую нужно понять и почувствовать, чтобы увидеть и осознать всю ее глубину, заставляют Константина Анатольевича пребывать в постоянном творческом поиске. Но неизменным по-прежнему остается стремление художника рассказать нам о нас неожиданными средствами, показать, что все в этом мире наполнено смыслом и чувствами, а сам мир удивительно многообразен.

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина Константин Лопухов представил более 30 работ в стиле пикториализма (англ. «pictoral» — живописный). Это течение в фотографическом искусстве, возникшее в конце XIX — начале XX веков. Главным инструментом оптического пикториализма является мягкорисующие объективы, служащие средством обобщения (исключения деталей) получаемого изображения. Наверное самый популярный из таких объективов — простейший монокль, состоящий из одной линзы. Из-за простоты конструкции он полон оптических недостатков, но как раз за счет их действия, а именно сферической аберрации, формируется тот самый пикториальный эффект, сочетающий в себе импрессионистическую обобщенность и в меру детализированное изображение.

Работы Константина Лопухова выполненные в технике пикториализма представляют собой разнообразные сюжеты. Это пейзажи, натюрморты и архитектура.