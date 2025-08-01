Рязань
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 712
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 995
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией
21 сентября в 12:00
Рязанский дворец молодежи

Загляните в сказку под звуки гобоя и фортепиано! Нас ждет музыкально-литературное погружение в сказочный мир, где живут герои Петра Ершова — Иван и Конек-горбунок. Там, посреди ночного поля во ржи, мы услышим как звучат звезды — это будет «Лунный свет» Клода Дебюсси. Наше путешествие ляжет навстречу удивительным чудесам: горящей ослепительным светом, как огнем, Жар-птице, громадной и страшной Чудо-юдо рыбе-кит. На ее хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Ну и как в русской то сказке, да без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца? Однако удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком? Все сказочные герои оживут на большом экране в красочных картинах из песка, которые будут рождаться прямо на ваших глазах. Добрый сказочник бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства!

Возраст
0+
Жанры
Живая музыка