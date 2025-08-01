Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Загляните в сказку под звуки гобоя и фортепиано! Нас ждет музыкально-литературное погружение в сказочный мир, где живут герои Петра Ершова — Иван и Конек-горбунок. Там, посреди ночного поля во ржи, мы услышим как звучат звезды — это будет «Лунный свет» Клода Дебюсси. Наше путешествие ляжет навстречу удивительным чудесам: горящей ослепительным светом, как огнем, Жар-птице, громадной и страшной Чудо-юдо рыбе-кит. На ее хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Ну и как в русской то сказке, да без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца? Однако удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком? Все сказочные герои оживут на большом экране в красочных картинах из песка, которые будут рождаться прямо на ваших глазах. Добрый сказочник бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства!
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Живая музыка