Концерт трио Feelin’s

Приглашаем на живой джазовый концерт! Легендарная рязанская группа Feelin’s с богатой 40-летней историей выступит в ДК «Приокский» в формате фортепианного трио:

Геннадий Филин — фортепиано, руководитель коллектива;

Вячеслав Сергеев — барабаны;

Константин Панкратов — бас.

Вас ждет целая палитра эмоций: от шедевров мирового джаза до лиричных отечественных ретро-хитов, авторской музыки и, конечно, лучших инструментальных композиций из полюбившегося российскому слушателю проекта «ЕсенинJazz». Feelin’s — группа, которую по-настоящему любят и ждут во множестве городов нашей страны и с которой сотрудничают мэтры мировой сцены.

Зажигательно и мелодично, трогательно и мужественно, грустно и весело… Само название группы — Feelin’s («feelings» — чувства) это предполагает и гарантирует.