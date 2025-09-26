Концерт Николая Пенякина памяти Муслима Магомаева

Пенякин Николай Иванович — артист, солист Муниципального культурного центра, на концерты которого зритель ходит, чтобы отдохнуть душой, вспомнить песни далекой молодости, ощутить давно забытые эмоции.

Все эти годы Николай Иванович дарит талант, теплоту и искренность своим поклонникам.

В этот вечер в исполнении артиста прозвучали композиции, которые с большим удовольствием будут восприниматься слушателями: романсы, шлягеры отечественной эстрады и, конечно, песни из репертуара Муслима Магомаева, которые виртуозно исполняет Николай Иванович.

Предстоящий концерт посвящен памяти Муслима Магомаева.