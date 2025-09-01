Впервые в Рязани! Группа КОЛДСТРИМ! Участники Нашествия 2015, 2019! Номинанты премии «Чартова дюжина» 2024! Вокалистка группы — один из лучших голосов в нашем роке! Соавтор музыканта АРИИ — Сергея Терентьева! Этот концерт определенно нельзя пропустить!

КОЛДСТРИМ — российская рок-группа из Москвы, играющая на стыке стилей альтернативный рок, поп-рок, поп-панк. Образована в 2010 году как проект двух московских музыкантов — гитариста Сергея Рожкова и вокалистки и автора песен Софии Каревой (известной совместной работой с Сергеем Терентьевым, «Артерия», «Ария», «Кипелов»).

25 октября в Рязанском клубе «Art Club Площадка» группа КОЛДСТРИМ отметит свои 15-летие и сыграет свои лучшие песни!