Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 303
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 072
Кино

Колбаса

Избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, едет в деревню оптимизировать бизнес-процессы на умирающем колбасном заводе. Глеб хочет доказать отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Но жители деревни во главе с действующим директором завода Федором Грудинкиным объявляют войну новому начальству.

Режиссёр
Андрей Пантелеев
Актёры
Александр Метелкин, Эрхан Нохоев, Дмитрий Нагиев, Илья Соболев, Полина Казанцева, Анатолий Журавлев, Федор Лавров, Илана Дылдина, Владислав Дунаев, Анна Уколова, Андрей Пантелеев, Юрий Скулябин, Иван Кокорин, Сергей Штепс, Ян Решетников, Максим Щеголев, Владимир Цупка, Сергей Громов
Премьера
2025-09-04 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

