Когда я боюсь

Страх практически во всех культурах ощущается как нечто постыдное, то, что нужно постоянно преодолевать. Очень хочется, чтобы человек, который пришел на новый спектакль Гришковца, разрешил себе бояться. Чтобы ему не нужно было стыдиться своих страхов: за семью, за работу, бояться опоздать или выглядеть нелепо, бояться одиночества, бояться стихии или бояться неверно поставить ударение. Это очень смешной спектакль не о страхе, а о том времени, в котором мы живем.
- Режиссёр
- Евгений Гришковец
- Актёры
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Соло-представление