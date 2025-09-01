Книга джунглей и слоненок Бимбо

Слоненок Бимбо пускается в опасное путешествие через непроходимые джунгли и глубокие реки, чтобы спасти своего отца из лап алчных браконьеров. В пути он встречает новых друзей — пса Тигра и девочку Нину, которые помогают Бимбо преодолеть страх, раскрыть необыкновенные способности и вернуть отца.