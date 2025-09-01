Книга джунглей и слоненок Бимбо

Слоненок Бимбо пускается в опасное путешествие через непроходимые джунгли и глубокие реки, чтобы спасти своего отца из лап алчных браконьеров. В пути он встречает новых друзей — пса Тигра и девочку Нину, которые помогают Бимбо преодолеть страх, раскрыть необыкновенные способности и вернуть отца.
- Режиссёр
- Просенджит Гангули, Аркисман Кар, Санджай Рахеджа, Сурадж Рахеджа, Суреш Рахеджа, Аджай Велу
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
-
27 ноября 2025 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Драма