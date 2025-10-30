Извне. Петля времени

Ким и ее жених Рид возвращаются с помолвки. Машина следует по странной дороге, приводящей в густые леса. Пытаясь найти выход, они все дальше погружаются в пучину мрачного леса. Выбившись из сил, пара проваливается в сон, из которого их вырывают кошмарные видения. Вскоре они понимают: необъяснимое зло идет по их следу, и для того, чтобы спастись, им нужно во что бы то ни стало вырваться из странной петли времени, в которой они оказались.
- Режиссёр
- Коди Эшфорд
- Актёры
- Кристал Фостер, Зак Голд, Натан Хили, Тэмми Кайц, Уит Куншик, Мадонна Янг Маги, Роберт Льюис Стивенсон, Джим Так, Эрик Вью
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
2025-10-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов