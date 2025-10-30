Рязань
Извне. Петля времени
Кино

Извне. Петля времени

Ким и ее жених Рид возвращаются с помолвки. Машина следует по странной дороге, приводящей в густые леса. Пытаясь найти выход, они все дальше погружаются в пучину мрачного леса. Выбившись из сил, пара проваливается в сон, из которого их вырывают кошмарные видения. Вскоре они понимают: необъяснимое зло идет по их следу, и для того, чтобы спастись, им нужно во что бы то ни стало вырваться из странной петли времени, в которой они оказались.

Режиссёр
Коди Эшфорд
Актёры
Кристал Фостер, Зак Голд, Натан Хили, Тэмми Кайц, Уит Куншик, Мадонна Янг Маги, Роберт Льюис Стивенсон, Джим Так, Эрик Вью
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-10-30 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Боевик, Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов

