IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили»

С 21 по 23 августа на Рязанской ВДНХ пройдут показы Фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили». Модельеры из нескольких десятков регионов представят 71 коллекцию одежды. Цель Фестиваля — поиск российской идентичности в одежде и развитие творческого ресурса на основе культурного кода, народных традиций.
Всероссийский фестиваль «Шили-были и носили» — уникальный творческий проект, реализуемый в Рязани с 2022 года. Основа фестиваля — конкурс лучших коллекций одежды, исполненных в техниках лоскутного шитья или с лоскутными элементами, созданных современными модельерами и мастерами России. Фестивальная программа включает конкурсные просмотры, творческую лабораторию, выставки, ярмарку, Гала-концерт, а также аналитический обзор конкурсных работ, способствующие творческому общению и росту профессионального мастерства участников.
- Возраст
- 0+