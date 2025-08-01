Рязань
It’s Май life!
5 октября в 19:00
Театр

It’s Май life!

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Мюзикл «It's МАЙ life» — яркий музыкальный спектакль с легендарными хитами Юрия Шатунова. Под песни, ставшие символом целой эпохи, зрителей ожидает путешествие в романтичные и увлекательные 90-е. В эпоху больших перемен и радужных надежд песни Шатунова звучали из каждого окна и сопровождали самые трогательные моменты нашей жизни. В центре сюжета мюзикла жизнь молодого, обаятельного парня Юрика и его необычной семьи. Каким может вырасти человек, чьим воспитанием занимались изобретатель, цыганка, коммунист и преподаватель музыки? Легким на подъем, свободным, влюбленным в жизнь и музыку. Встречая утро за чашкой чая в квартире, он провожает закаты с песнями под гитару у костра. Его жизнь бьет ключом, но одна случайная встреча способна нарушить весь ход событий. Юрику хватило одного только взгляда на скромную попутчицу в электричке, чтобы понять — как раньше уже не будет… Под культовые песни Юрия Шатунова, вместе с героями мы проживем захватывающие истории, в которые попадут наши главные герои и конечно, станем свидетелями зарождения первой любви.

«It's МАЙ life!» — это история о том, как важно оставаться верным себе, своей семье и своим мечтам, несмотря на все сложности и испытания, которые подбрасывает жизнь. Путь к настоящему счастью не всегда гладок, но настоящая любовь и поддержка близких помогут преодолеть любые преграды. Любите, мечтайте и у вас обязательно все получится! «В любом месте на земле, где бы я ни находился, чувствую себя счастливым. Жизнь нельзя разлюбить!» Ю. Шатунов

Автор пьесы: Марина Скалкина

Режиссер-постановщик: Илья Ильин

Стихи и музыка: Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов

Художник-постановщик: Дина Тарасенко

Композитор: Дмитрий Кошелев

Музыкальный руководитель: Артем Давыдов

Хореограф-постановщик: Ксения Лисанская

Художник по свету: Денис Енюков

Видеохудожник: Кирилл Маловичко

Нюта — Сучкова София/ Латыпова Алина

Ляля — Сиринько Юлия/ Киселева Мария

Юрик — Акманов Степан/ Король Иван

Митя — Собакин Илья/ Желнеровский Семен

Баба Фрося — Батманова Татьяна/ Моисеева Елена

Дед — Есин Виктор/Таренков Петр

Режиссёр
Илья Ильин
Актёры
Степан Акманов, Иван Король, София Сучкова, Алина Латыпова, Юлия Сиринько, Мария Киселева, Илья Собакин, Семен Желнеровский, Татьяна Батманова, Елена Моисеева, Карина Адегамова, Виктор Есин, Петр Таренков-Нарышкин
Возраст
12+
Жанры
Мюзикл