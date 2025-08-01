Мюзикл «It's МАЙ life» — яркий музыкальный спектакль с легендарными хитами Юрия Шатунова. Под песни, ставшие символом целой эпохи, зрителей ожидает путешествие в романтичные и увлекательные 90-е. В эпоху больших перемен и радужных надежд песни Шатунова звучали из каждого окна и сопровождали самые трогательные моменты нашей жизни. В центре сюжета мюзикла жизнь молодого, обаятельного парня Юрика и его необычной семьи. Каким может вырасти человек, чьим воспитанием занимались изобретатель, цыганка, коммунист и преподаватель музыки? Легким на подъем, свободным, влюбленным в жизнь и музыку. Встречая утро за чашкой чая в квартире, он провожает закаты с песнями под гитару у костра. Его жизнь бьет ключом, но одна случайная встреча способна нарушить весь ход событий. Юрику хватило одного только взгляда на скромную попутчицу в электричке, чтобы понять — как раньше уже не будет… Под культовые песни Юрия Шатунова, вместе с героями мы проживем захватывающие истории, в которые попадут наши главные герои и конечно, станем свидетелями зарождения первой любви.
«It's МАЙ life!» — это история о том, как важно оставаться верным себе, своей семье и своим мечтам, несмотря на все сложности и испытания, которые подбрасывает жизнь. Путь к настоящему счастью не всегда гладок, но настоящая любовь и поддержка близких помогут преодолеть любые преграды. Любите, мечтайте и у вас обязательно все получится! «В любом месте на земле, где бы я ни находился, чувствую себя счастливым. Жизнь нельзя разлюбить!» Ю. Шатунов
Автор пьесы: Марина Скалкина
Режиссер-постановщик: Илья Ильин
Стихи и музыка: Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов
Художник-постановщик: Дина Тарасенко
Композитор: Дмитрий Кошелев
Музыкальный руководитель: Артем Давыдов
Хореограф-постановщик: Ксения Лисанская
Художник по свету: Денис Енюков
Видеохудожник: Кирилл Маловичко
Нюта — Сучкова София/ Латыпова Алина
Ляля — Сиринько Юлия/ Киселева Мария
Юрик — Акманов Степан/ Король Иван
Митя — Собакин Илья/ Желнеровский Семен
Баба Фрося — Батманова Татьяна/ Моисеева Елена
Дед — Есин Виктор/Таренков Петр
