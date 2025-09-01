Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 405
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 753
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 200
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 202
Искупление
Кино

Искупление

Фильм рассказывает о ветеране Русско-турецкой войны, который возвращается в свою деревню, где его сына обвиняют в связях с дьяволом. Это история о противостоянии разных полюсов веры в борьбе за судьбу ребенка.

Режиссёр
Константин Еронин
Актёры
Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин, Михаил Евланов, Виктор Михайлов, Хаски, Евгения Вайс, Вячеслав Кормильцев, Николай Булатов, Кристина Машевская
Продолж.
94 мин.
Премьера
13 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов, Драма

