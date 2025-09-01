Искупление

Фильм рассказывает о ветеране Русско-турецкой войны, который возвращается в свою деревню, где его сына обвиняют в связях с дьяволом. Это история о противостоянии разных полюсов веры в борьбе за судьбу ребенка.
- Режиссёр
- Константин Еронин
- Актёры
- Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин, Михаил Евланов, Виктор Михайлов, Хаски, Евгения Вайс, Вячеслав Кормильцев, Николай Булатов, Кристина Машевская
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
13 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Драма