Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Ирландское шоу Celtica
14 ноября в 19:00
Концерты

Ирландское шоу Celtica

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Celtica (Кельтика) — грандиозное шоу ирландских танцев и кельтской музыки!

Celtica — это настоящее знакомство с танцевальной и музыкальной культурой Ирландии. Фееричный коктейль из самобытных кельтских мелодий, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов. Энергия движения, отточенность и синхронность, яркие костюмы и невероятные ритмы.

Только «живой» звук! Вас ждут витиеватые ритмы ирландских рилов и джиг, исполненные на скрипке, флейте, гитаре и, конечно же, бойране — традиционном ирландском инструменте, являющемся неотъемлемым элементом музыки «зеленого острова». И, бесспорно, главный «герой» шоу — знаменитый ирландский степ, прославивший культуру родины кельтов на весь мир.

В составе труппы лучшие танцоры с более чем 10-летним танцевальным «стажем», чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам, проходившие обучение у признанных мировых звезд ирландского танца — Колина Дана, Джона Кэрри, Ронана МакКормака, Энтони Шарки, Брендана де Галли и других.

Дети до 4-х лет включительно могут пройти по одному билету со взрослым, не занимая отдельного места в зале (сидеть вместе с родителем), начиная с 5 лет на ребёнка покупается отдельный билет. Администрация вправе попросить свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий возраст ребёнка.

Продолжительность: 2 часа, с антрактом.

Возраст
6+