Ирландское шоу Celtica

Celtica (Кельтика) — грандиозное шоу ирландских танцев и кельтской музыки!

Celtica — это настоящее знакомство с танцевальной и музыкальной культурой Ирландии. Фееричный коктейль из самобытных кельтских мелодий, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов. Энергия движения, отточенность и синхронность, яркие костюмы и невероятные ритмы.

Только «живой» звук! Вас ждут витиеватые ритмы ирландских рилов и джиг, исполненные на скрипке, флейте, гитаре и, конечно же, бойране — традиционном ирландском инструменте, являющемся неотъемлемым элементом музыки «зеленого острова». И, бесспорно, главный «герой» шоу — знаменитый ирландский степ, прославивший культуру родины кельтов на весь мир.

В составе труппы лучшие танцоры с более чем 10-летним танцевальным «стажем», чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам, проходившие обучение у признанных мировых звезд ирландского танца — Колина Дана, Джона Кэрри, Ронана МакКормака, Энтони Шарки, Брендана де Галли и других.

Дети до 4-х лет включительно могут пройти по одному билету со взрослым, не занимая отдельного места в зале (сидеть вместе с родителем), начиная с 5 лет на ребёнка покупается отдельный билет. Администрация вправе попросить свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий возраст ребёнка.

Продолжительность: 2 часа, с антрактом.