«Ребята» — новая программа Ирины Круг, которую артистка открывает вместе со своим сыном Александром Кругом в год семьи. Творчество Ирины Круг неповторимо. Женственная и запоминающаяся, смогла создать свой музыкальный стиль и манеру исполнения, так что её песни преданные миллионы поклонников узнают с первых аккордов. Трогательные мотивы, осмысленные тексты, буквально пропитаны душевным сопереживанием и одновременно всеобъемлющим счастьем. Она не понаслышке знает, что такое любовь, потери и расставания. Заигрывая с различными жанрами, она остаётся верна главному из них — шансону. И хиты дня сегодняшнего: «Фамилия», «Формула счастья», «Любовники», не уступают уже ставшим легендарными, среди которых: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз», «Дом на горе»…

В новой программе найдется место и премьерам песен, которые наверняка по достоинству оценят слушатели. Выбирая песни сердцем, Ирина Круг переносит зрителя в свой мир задушевной песни. Обладая чувственным и узнаваемым голосом, теплотой, очарованием, талантом, она оставляет след в сердцах зрителей. И с полной уверенностью можно сказать, что это будет высоко ими оценено. Специальный гость новой программы — Александр Круг. Удивительным образом младший сын Михаила Круга смог вобрать в себя не только внешность и фамилию отца, но и приятный узнаваемый баритон, который волнует души и сердца зрителей всех поколений. Александр Круг исполнит полюбившие хиты своего отца, а также представит зрителям свои новые песни.