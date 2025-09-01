Игорь Маменко

Игорь Владимирович Маменко легенда в мире эстрады и юмора. Знаменитый российский актёр, полюбился публике как виртуозный рассказчик анекдотов. Так зажигательно, эмоционально и органично рассказывать анекдоты может только он, а неподражаемая мимика, имитация голосов народов дружественных республик не могут никого оставить равнодушным на его концертах. Артист продолжает работать над новыми номерами и пробовать себя в неожиданных амплуа. На концерте вас ждут новые монологи: «Стресс», «Её величество теща», «Маньяк» и много новых монологов и очень смешных анекдотов. Искрометное выступление Игоря Маменко это настоящая «Смехотерапия»! Вечер юмора и радости оставит незабываемый след в вашей жизни на долгие годы. И помните — смех продлевает жизнь!