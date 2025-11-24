Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
431
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
772
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 594
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 487
30 ноября в 19:00
Игорь ХРИСТЕНКО в суперсмешной праздничной программе «Артист, который умеет всё!!!» Игорь Христенко, пожалуй, единственный артист эстрады, который имеет высшее драматическое образование, но при этом заставляет плакать от… смеха.

Впервые Игорь Христенко, как актер появился на сцене Театра Сатиры, в 1980 году, сразу после окончания знаменитого театрального училища имени М.С. Щепкина.

Здесь его коллегами стали знаменитые — Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин и блистательный — Анатолий Дмитриевич Папанов. Никто тогда и не знал, что именно Игорю, в дальнейшем предстоит продолжить говорить голосом этого поразительного актера. Этот момент произошел, в дальнейшем, когда Игорь Христенко стал озвучивать Волка из мультфильма «Ну, Погоди!». В Театре Сатиры Игорь успешно проработал несколько лет, но ушел, потому, что хотел другой судьбы для себя, как актера.

Более широко Игорь Христенко стал известен с начала 90-х годов, когда стал появляться на экране с пародиями на знаменитых политиков: М.С. Горбачева, В.В. Жириновского и д.р. Однажды, увидев номер Игоря Христенко с пародией на самого себя и других политических деятелей, Владимир Вольфович, не смог удержаться от смеха! Номер до того ему понравился, что он долгое время, достаточно часто приглашал Христенко на многие вечеринки.

Конец 1999 года представил нам Игоря Христенко, как неординарного пародиста, который озвучивал в передаче «Куклы», представьте только себе, аж двенадцать персонажей! Естественно, что такой талант не мог быть не замечен! Игорь стал появляться на телеэкране. Его стали приглашать принять участия в юмористических программах: «Смехопонорама», «Кривое зеркало», где Игорь работает, и по сей день. Здесь он сыграл более ста образов и продолжает играть, создавая новые, которые заставляют людей улыбаться и смеяться до слез!

