Идентификация

Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.
- Режиссёр
- Серик Бейсеу
- Актёры
- Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе, Виктория Агалакова, Екатерина Васильева, Елизавета Налетова
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
-
2025-08-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Триллер, Научная фантастика, Драма