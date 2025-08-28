Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Идентификация

Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.

Режиссёр
Серик Бейсеу
Актёры
Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе, Виктория Агалакова, Екатерина Васильева, Елизавета Налетова
Продолж.
84 мин.
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Триллер, Научная фантастика, Драма

Еще в кино

Кино
Доктор Динозавров
Кино
Заклятие. Последний ритуал
Кино
Выход 8
Кино
Всеведущий читатель
Кино
Астрал. Поместье ужаса
Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер