I Всероссийский театральный фестиваль имени Эраста Гарина

С 5 по 11 ноября Рязанский государственный областной театр юного зрителя проводит I Всероссийский театральный фестиваль имени народного артиста СССР Эраста Гарина по произведениям литературы советского периода.

Фестиваль носит имя нашего земляка, народного артиста СССР Эраста Гарина, чья творческая деятельность начиналась в стенах нашего театра. Эраст Гарин — значимая фигура не только для города Рязани, но и для культурного мира всей России.

Цель фестиваля — сохранение культурного наследия, знакомство зрителей молодого поколения со сценическим воплощением лучших образцов литературного творчества советского периода. Культурное наследие — духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности.

В фестивале принимают участие: Владимирский академический театр драмы, Казанский государственный театр юного зрителя, Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ, Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселёва, Тамбовский молодёжный театр, Тульский областной театр юного зрителя, Рязанский областной театр юного зрителя.

Афиша фестиваля представлена разножанровыми спектаклями, созданными на основе произведений советских писателей и драматургов, и охватывает период с 1925 по 1980 год.

В работе фестивале примут участие театральные критики: Павел Руднев — театровед, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Евгений Авраменко — театровед, режиссёр, театральный обозреватель газеты «Известия», эксперт фестиваля «Золотая маска"-2017.

В фойе театра будет организована выставка, посвящённая народному артисту СССР Эрасту Гарину. Авторы выставочного проекта «Так и быть! Остаюсь!» Николай Литвинов и Ксения Паначёва.

На фестивале также будет работать молодёжный худсовет, состоящий из старшеклассников школ города.

Программа:

5 ноября, 11:00, 14:00 «А зори здесь тихие» (12+)Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселёва

6 ноября, 19:00 «Фантазии Фарятьева» (14+)Владимирский академический театр драмы

7 ноября, 12:00 «Анна Снегина» (12+)8 ноября, 11:00,14:00 «Двенадцать месяцев» (6+)Тульский театр юного зрителя9 ноября, 18:00 «Космос, нервная система и шмат сала» (16+)Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ»

10 ноября, 14:00, 19:00 «Последний срок» (12+)Тамбовский молодёжный театр

11 ноября, 11:00, 15:00, 12 ноября, 11:00, 15:00 «Чучело. Квартирник» (14+)Казанский государственный театр юного зрителя13 ноября, 10:00, 12:00, 15 ноября, 10:00,12:00 «Удивительный чердак» (6+)Казанский государственный театр юного зрителя13 ноября, 18:30, 14 ноября, 11:00 «Человек в футляре» (12+)Казанский государственный театр юного зрителя14 ноября, 15:00, 18:30 «Барышня-крестьянка» (12+)Казанский государственный театр юного зрителя15 ноября, 18:00 «Капитанская дочка» (12+)Казанский государственный театр юного зрителя