«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 488
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 423
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 265
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 983
Хулиган и классик
24 декабря в 19:00
Концерты

Хулиган и классик

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Музыкально-театральное шоу, собирающее аншлаги по всему Миру! Павел Деревянко и Борис Андрианов — в эксцентричной музыкальной шоу-комедии «Хулиган и Классик. Идеальная пара»!

Популярный и любимый артист театра и отечественного кинематографа Павел Деревянко вместе с уникальным и известным виолончелистом Борисом Андриановым ярко и изящно соединяют блистательное актёрское мастерство с виртуозным исполнением музыкальных фрагментов от Баха до Чижика-Пыжика: они и играют, и танцуют, и поют, и читают! Актуальные, захватывающие и комедийные рассказы Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи в блестящем исполнении талантливых артистов. В этот уютный, театральный вечер мы вместе с вами будем улыбаться, шутить, рассказывать, фантазировать и конечно же слушать прекрасную музыку!

В главных ролях:

Павел Деревянко — российский актёр, звезда театра и кино, запомнившийся зрителям своей оригинальной актерской игрой, комедийным талантом в сериалах «Домашний арест», «Дылды», «Беспринципные» и других. Настоящий профессионал, мастер перевоплощения, которому подвластны любые амплуа — от гротескного, комедийного до трагического!— Лауреат премии «Золотой орел» за главную роль в телесериале «Домашний арест» (2020г.).— В 2021-м на «Кинотавре» получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Подельники».

Борис Андрианов — Заслуженный артист России, Лауреат премии Правительства России за достижения в области культуры, педагог, доцент Московской консерватории. Уникальный российский музыкант, виолнчелист-виртуоз. На VI Международном конкурсе виолончелистов М. Ростроповича в Париже (1997) стал первым представителем России, получившим звание Лауреата за всю историю конкурса.

Борис Андрианов имеет обширный концертный репертуар, выступает с лучшими оркестрами, в их числе: оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема и другие.

Возраст
18+