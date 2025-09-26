Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива
1 декабря в 19:00
Концерты

Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы, прошлое и будущее нашей великой страны. Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не как бесценные исторические, художественные памятники минувших времён, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Миссия Хора — хранить духовные традиции и песенную культуру России, поэтому в концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки и любимые песни, которые так полюбились публике. Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин. Директор хора, композитор — Федор Степанов.

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка