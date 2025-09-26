Хор Сретенского монастыря. Юбилейный концерт к 30-летию коллектива

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы, прошлое и будущее нашей великой страны. Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не как бесценные исторические, художественные памятники минувших времён, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Миссия Хора — хранить духовные традиции и песенную культуру России, поэтому в концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки и любимые песни, которые так полюбились публике. Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин. Директор хора, композитор — Федор Степанов.