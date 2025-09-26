Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» создан по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». В ролях — Галина Польских, Мария Климова, Валентин Смирнитский.

Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор. Сюжет пьесы поистине анекдотичен. В семейный дом является молодая девушка и заявляет хозяйке, что хотела бы… купить ее мужа. Да уж, в жизни случается всякое! Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать скандал. Она найдет другой, более тонкий и эффективный выход из положения. Ведь о человеке, с которым прожито вместе двадцать лет, она знает все, что только можно знать…

Оригинальная и эксцентричная комедия не только доставит зрителям немало удовольствия, но и заставит задуматься о важности любви и семьи. Главный герой пьесы, оказавшийся между двух огней, внезапно понимает, что «двадцать лет вместе — это больше, чем любовь». Но не поздно ли он это осознал? В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.