Хищник: Миссия «Осирис»

Вооруженная команда спецназовцев пробуждается на инопланетном корабле, их память стерта, но навыки остались. Они — желанная добыча для агрессивной расы охотников, но не собираются сдаваться без боя.
- Режиссёр
- Уилльям Кауфман
- Актёры
- Макс Мартини, Линда Гамильтон, Брианна Хильдебранд, ЛаМоника Гарретт, Майкл Ирби, Джарен Митчелл, Дэвид Б.Медоус, Деррик Д.Эдмонд, Тайлер Галпин, Стэнли Уайт-мл.
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
-
30 октября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика, Фильм ужасов