ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» продлится с 12 до 18 сентября 2025 года. За семь дней гости и участники фестиваля увидят 23 спектакля — в общей сложности состоятся 55 театральных показов. Пятьсот гостей и тысячи зрителей — за два года фестиваль вырос в два раза и стал одним из крупнейших в мире.

В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток.

Проект «Восток+" получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Проект включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Все дело в театре».

Фестивальные события пройдут на 8 площадках: гостей биеннале принимают три сцены Рязанского театра кукол, две сцены Рязанского театра драмы, сцена большого концертного зала Рязанской областной филармонии, Рязанская областная библиотека имени Горького и Рязанский театр юного зрителя.

Торжественное открытие ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» состоится 12 сентября. Начало церемонии — в 20:00. Церемония пройдет на четвертой сцене Рязанского театра кукол — амфитеатре под открытым небом перед центральным входом.

В афишу фестиваля «Рязанские смотрины -2025» вошли спектакли:

Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»;

Театр кукол им. А.К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»;

Театр кукол им. С.В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»;

Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включён»;

Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»;

Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»;

Театр кукол «Гулливер», Курган, «Баллада о маленьком буксире»;

Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»;

Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Чёрная речка. Кукольная дуэль»;

Нижегородский академический театр кукол, «Снег в июле»;

Маленький театр кукол, Балашиха, «Капитанская дочка»;

Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»;

Театр Бураттини, Италия, Милан, спектакль «Шуточка».

В афишу фестиваля «Рязанские смотрины -2025» в рамках проекта «ВОСТОК+" вошли:

Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяо, спектакль-ревю «Мастерство нити»;

Театр кукол Ругао, Китай, спектакль- ревю «Мастерство трости»;

Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Наследие Раджастана»;

Театр «Марконте», Конго, Киншаса, спектакль «Вековая мудрость»;

Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Али Кушчи»;

Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен; Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолётики»;

Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է";

Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавловск, спектакль «Благодарный журавль»;

Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ашик»;

Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Праздник».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Рязанской области, Правительства Рязанской области, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и Российского Центра UNIMA.