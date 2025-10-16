Хэллоуин. Ночной кошмар

Ровно через год после того, как была убита ее сестра, Ди возвращается в родной город. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит там комнату расследования, где на доске сделана попытка найти взаимосвязь между загадочными убийствами. Девушка понимает, что дело ее сестры еще не закончено. Обычный вечер превращается в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное снова вернулось в город.
- Режиссёр
- Брэндон Кристенсен
- Актёры
- Саммер Х.Хауэлл, Хаксли Фишер, Мэтти Финокио, Джессика Клемент, Саванна Миллер, Бен Кокелл, Брин Сэмюэль, Айла Спенсер, Сьюзан Серрао, Дэвид Фихан, Дрейк Сайперт
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма