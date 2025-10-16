Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 904
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 750
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 494
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 326
Все спецпроекты →
Кино

Хэллоуин. Ночной кошмар

Ровно через год после того, как была убита ее сестра, Ди возвращается в родной город. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит там комнату расследования, где на доске сделана попытка найти взаимосвязь между загадочными убийствами. Девушка понимает, что дело ее сестры еще не закончено. Обычный вечер превращается в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное снова вернулось в город.

Режиссёр
Брэндон Кристенсен
Актёры
Саммер Х.Хауэлл, Хаксли Фишер, Мэтти Финокио, Джессика Клемент, Саванна Миллер, Бен Кокелл, Брин Сэмюэль, Айла Спенсер, Сьюзан Серрао, Дэвид Фихан, Дрейк Сайперт
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов, Драма

