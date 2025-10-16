Хэллоуин. Ночной кошмар

Ровно через год после того, как была убита ее сестра, Ди возвращается в родной город. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит там комнату расследования, где на доске сделана попытка найти взаимосвязь между загадочными убийствами. Девушка понимает, что дело ее сестры еще не закончено. Обычный вечер превращается в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное снова вернулось в город.