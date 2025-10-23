Хэллоуин '86

Сиэтл, 1986 год. В ночь на Хэллоуин из охраняемой психиатрической клиники сбегает серийный убийца Бенни. Надев маску пугала, он начинает кровавую охоту. Паника растет, полиция теряет контроль, а жители запираются в своих домах. Оказывается, Бенни ищет девушку, которая даже не подозревает, что ее прошлое связано с этим монстром. В попытках выжить она погружается в расследование истории убийцы.
- Режиссёр
- Джереми Радд
- Актёры
- Иден Кэмпбелл, Джейсон Брукс, Найджел Вонас, Кристина Роуз Аллен, Мари Бергенхольц, Райан Чен, Коллин Фишер, Шайна Дженсен, Джон Меггисон, Эша Мор
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
-
2025-10-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов