Хэллоуин '86

Сиэтл, 1986 год. В ночь на Хэллоуин из охраняемой психиатрической клиники сбегает серийный убийца Бенни. Надев маску пугала, он начинает кровавую охоту. Паника растет, полиция теряет контроль, а жители запираются в своих домах. Оказывается, Бенни ищет девушку, которая даже не подозревает, что ее прошлое связано с этим монстром. В попытках выжить она погружается в расследование истории убийцы.