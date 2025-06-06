Сюжет разворачивается на роскошном круизном лайнере, где происходит загадочное убийство. Каждый пассажир становится подозреваемым, а двое из них, сыгранные Санджаем Даттом и Джеки Шроффом, берут на себя роль детективов, пытаясь раскрыть преступление.
- Режиссёр
- Тарун Мансухани
- Актёры
- Акшай Кумар, Ритеш Дешмукх, Абхишек Баччан, Жаклин Фернандес, Сонам Баджва, Наргис Факхри, Санджай Датт, Джеки Шрофф, Нана Патекар, Читрангда Сингх, Чанки Панди, Джони Левер
- Продолж.
- 164 мин.
- Премьера
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2025-06-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Драма-комедия