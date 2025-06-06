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Хаусфул-5
Кино

Хаусфул-5

Сюжет разворачивается на роскошном круизном лайнере, где происходит загадочное убийство. Каждый пассажир становится подозреваемым, а двое из них, сыгранные Санджаем Даттом и Джеки Шроффом, берут на себя роль детективов, пытаясь раскрыть преступление.

Режиссёр
Тарун Мансухани
Актёры
Акшай Кумар, Ритеш Дешмукх, Абхишек Баччан, Жаклин Фернандес, Сонам Баджва, Наргис Факхри, Санджай Датт, Джеки Шрофф, Нана Патекар, Читрангда Сингх, Чанки Панди, Джони Левер
Продолж.
164 мин.
Премьера
2025-06-06 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Триллер, Драма-комедия

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