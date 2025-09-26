В наш век электронного грува и нейросетей многим вдруг стало не хватать музыки, сделанной руками. Люди хотят видеть своими глазами таинство — рождения звука. Поэтому группа «Воскресение» объявляет Первый акустический тур.

Группой за 45-летнюю историю было дано много акустических концертов. Но целый тур — это впервые.

Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов.

В концертах прозвучат все песни, которые поклонники знают наизусть и, конечно, новые произведения. Главное, что их объединяет — это удивительная поэзия Алексея Романова.

Песни «Воскресения» стали золотым фондом отечественной, да и мировой рок-музыки. Их исполняют со сцены, на улице, на кухнях, они стали народными, а это наивысшее признание таланта! Трудно найти человека, который бы не слышал «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне» или безбашенную «Слепили бабу на морозе»…