Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
10°
Пнд, 29
10°
Втр, 30
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Группа «Воскресение». Первый акустический тур — 2025
3 октября в 19:00
Концерты

Группа «Воскресение». Первый акустический тур — 2025

МКЦ

В наш век электронного грува и нейросетей многим вдруг стало не хватать музыки, сделанной руками. Люди хотят видеть своими глазами таинство — рождения звука. Поэтому группа «Воскресение» объявляет Первый акустический тур.

Группой за 45-летнюю историю было дано много акустических концертов. Но целый тур — это впервые.

Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов.

В концертах прозвучат все песни, которые поклонники знают наизусть и, конечно, новые произведения. Главное, что их объединяет — это удивительная поэзия Алексея Романова.

Песни «Воскресения» стали золотым фондом отечественной, да и мировой рок-музыки. Их исполняют со сцены, на улице, на кухнях, они стали народными, а это наивысшее признание таланта! Трудно найти человека, который бы не слышал «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне» или безбашенную «Слепили бабу на морозе»…

Возраст
6+