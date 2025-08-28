В лесах Монтаны вовсю идет строительство роскошного отеля, когда в округе начинают исчезать люди. Найденные тела растерзаны. Полиция бессильна, и единственный, кто осмеливается выйти на охоту с неизвестным хищником, — бывший охотник Джо Риган. Для Джо, недавно потерявшего сына, это вопрос личной мести. Он выходит на след зверя, чтобы остановить его — и встретиться лицом к лицу со своим прошлым.
- Режиссёр
- Рул Рейне
- Актёры
- Колин Мейс, Джеймс Оливер Уитли, Энтони Барклай, Прия Блэкберн, Катрин Ванкова, Фотина Папатеодору, Скай Литтл Уинг Димов Соу, Нуш Скауген, Джонас Токингтон, Мартин Радоев, Мартин Заннато
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
-
2025-08-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов