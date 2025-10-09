Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald’s «Грабитель с крыши», обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную девушку, работающую в этом магазине.