Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 223
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 939
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 911
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 244
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Грабитель с крыши

Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald’s «Грабитель с крыши», обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную девушку, работающую в этом магазине.

Страна
-
Режиссёр
Дерек Сиенфрэнс
Актёры
Джуно Темпл, Кирстен Данст, Ченнинг Татум, Питер Динклейдж, Молли Прайс, Бен Менделсон, Лейкит Стэнфилд, Эмори Коэн, Тони Револори, Узо Адуба, Мелони Диас, Лили Коллиас, Майкл Хардинг
Премьера
2025-10-09 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Криминал, Драма-комедия

