ГОРОДСКАЯ СРЕДА. Линогравюра Андрея Потапова

Андрей Олегович Потапов родился 7 марта 1996 года в Москве. Окончил Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера (2016) и Московский политехнический университет (2023). Участник областных (с 2015) и всероссийских выставок, в том числе ΧΧΧΙΧ и ХХХХI Молодежных выставок (2019, 2021, Москва.); ежегодной выставки «Рождество на Беговой» (2020, 2021, Москва); выставок художников московского эстампа «Сезон-2020» (Москва), «Графика-2021», «Графика-2022», «Графика-2023» (Москва), Всероссийской выставки «Молодежка-2023» (Москва) и др.

На выставках и конкурсах работы художника были отмечены жюри и получали отклики у зрителей. Две персональные выставки состоялись в Рязани в 2021 («Фотодом») и 2022 (РХУ им. Г. К. Вагнера) годах, имели успех и хорошо освещались в средствах массовой информации. С 2023 года Андрей Потапов является членом Московского союза художников (МСХ).

Андрей Потапов — художник, давно и плодотворно работающий в печатной графике. Гравюра на линолеуме предполагает многообразие профессиональных навыков и отточенное мастерство, чем в полной мере владеет художник. Обладая большим творческим потенциалом, он продолжает активно искать свой собственный путь в искусстве. Профессиональный стиль Андрея Потапова, основанный на индивидуальном видении привычного и будничного, уже хорошо узнаваем и неповторим.

Проза жизни, к которой мы привыкли, предстаёт в работах автора в своих новых гранях, по-новому раскрывается в сочетании тональных и цветовых ритмов. Пользуясь скупыми средствами графики, художник организует пространство листа таким образом, что белый цвет бумаги также начинает участвовать в создании образа.

Художник не боится экспериментировать с формой, остро подмечая необычное в обыденном. Будни, в которых мы существуем, ему удаётся преобразить в поэзию каждодневного бытия. Хорошо усвоивший художественные принципы традиционной школы изобразительного искусства, Андрей проявляет интерес к современным выразительным средствам.

На выставке в Доме-музее И. П. Пожалостина представлено более тридцати работ автора разных лет. Это композиции с жанровыми сюжетами и городские пейзажи, выполненные в технике линогравюры.

Выставка работает в Доме-музее И. П. Пожалостина до 21 апреля 2024 г. с 10-00 до 18-00, вход до 17-00, кроме понедельника и первой пятницы месяца по адресу: п. Солотча, Курортный проезд, д. 1. Тел. (4912)28-75-65