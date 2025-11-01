Если ваш пульс созвучен городским ритмам, зовем вас на открытие передвижной выставки «Город — среда обитания».

12 декабря в 18:00 открываем двери для лучших работ одноименного конкурса стрит-фотографии от ФотоАтелье «Петербург». Без постановки и наигранности — только сама Жизнь, выхваченная из потока: лица, силуэты, индустриальный шум и поглощающая тишина. В преддверии большого снега довольствуемся сугробами на снимках — в коллекции неожиданно много холода, задающего графичность линий и пронзительную красоту кадра.

За один вечер пройдите через десяток городов. Зарядитесь их энергией. И, возможно, иначе взгляните на знакомые рязанские переулки.