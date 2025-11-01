Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 523
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 443
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 279
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 997
12 декабря в 10:00
Выставки

Город — среда обитания

Фотодом

Если ваш пульс созвучен городским ритмам, зовем вас на открытие передвижной выставки «Город — среда обитания».

12 декабря в 18:00 открываем двери для лучших работ одноименного конкурса стрит-фотографии от ФотоАтелье «Петербург». Без постановки и наигранности — только сама Жизнь, выхваченная из потока: лица, силуэты, индустриальный шум и поглощающая тишина. В преддверии большого снега довольствуемся сугробами на снимках — в коллекции неожиданно много холода, задающего графичность линий и пронзительную красоту кадра.

За один вечер пройдите через десяток городов. Зарядитесь их энергией. И, возможно, иначе взгляните на знакомые рязанские переулки.

