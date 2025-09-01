Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Город, которого нет. Ника Георгиева
6 ноября в 10:00
Фотодом

В «Фотодоме им. Е.Н.Каширина» начала работу фотовыставка Ники Георгиевой «Город которого нет», приуроченная ко Дню народного единства.

В отделе Рязанского художественного музея «Фотодом им. Е.Н.Каширина» начала работу персональная фотовыставка Ники Георгиевой «Город которого нет». Проект, приуроченный ко Дню народного единства, предлагает зрителям отправиться в визуальное путешествие по старейшему району Еревана — Конду."Город которого нет" — это поэтическое и философское осмысление ускользающей натуры старого Еревана.

На выставке представлены фотографии, запечатлевшие атмосферу Конда — района с каменистыми улочками, нависающими друг над другом домиками и крутыми лестницами. Это место, где еще сохранились тени старого города, но которое постепенно становится частью прошлого. Автор предлагает задуматься о том, что исчезает не просто архитектура, а целый уникальный уклад жизни, делая Конд метафорой «города которого нет».

Идея проекта особенно ярко звучит в свете приближающегося Дня народного единства. На протяжении столетий Конд был настоящим котлом культур, где бок о бок жили армяне, персы, азербайджанцы, боши. Мультикультурность района читалась в самой его архитектуре: закрытые мусульманские дома с высокими арками соседствовали с открытыми армянскими жилищами с резными террасами. Фотографии Ники Георгиевой запечатлели этот дух многовекового единения разных народов и конфессий на одной земле. Они напоминают о том, что сила общества — в его многообразии и исторической памяти, а единство рождается из взаимного уважения и общего культурного наследия.

Возраст
0+