Город, которого нет. Ника Георгиева

В отделе Рязанского художественного музея «Фотодом им. Е.Н.Каширина» начала работу персональная фотовыставка Ники Георгиевой «Город которого нет». Проект, приуроченный ко Дню народного единства, предлагает зрителям отправиться в визуальное путешествие по старейшему району Еревана — Конду."Город которого нет" — это поэтическое и философское осмысление ускользающей натуры старого Еревана.

На выставке представлены фотографии, запечатлевшие атмосферу Конда — района с каменистыми улочками, нависающими друг над другом домиками и крутыми лестницами. Это место, где еще сохранились тени старого города, но которое постепенно становится частью прошлого. Автор предлагает задуматься о том, что исчезает не просто архитектура, а целый уникальный уклад жизни, делая Конд метафорой «города которого нет».

Идея проекта особенно ярко звучит в свете приближающегося Дня народного единства. На протяжении столетий Конд был настоящим котлом культур, где бок о бок жили армяне, персы, азербайджанцы, боши. Мультикультурность района читалась в самой его архитектуре: закрытые мусульманские дома с высокими арками соседствовали с открытыми армянскими жилищами с резными террасами. Фотографии Ники Георгиевой запечатлели этот дух многовекового единения разных народов и конфессий на одной земле. Они напоминают о том, что сила общества — в его многообразии и исторической памяти, а единство рождается из взаимного уважения и общего культурного наследия.