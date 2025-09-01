Голосовой помощник

Компания бывших однокурсников арендует загородный дом для того, чтобы отдохнуть, как в старые добрые времена. В современном шале есть все для комфортного и веселого отдыха, включая умную колонку «Алена». «Алена» знает, как развлечь своих постояльцев, у нее много «навыков». Она умеет решать головоломки, управлять домом, а еще ей известны все «скелеты в шкафу», которые скрывают друзья. Устройство предлагает компании сыграть в игру «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла менее года назад при странных обстоятельствах.
- Режиссёр
- Олег Витвицки
- Актёры
- Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Илья Исаев, Виолетта Оноприенко
- Премьера
-
6 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер