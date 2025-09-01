Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Кино

Голосовой помощник

Компания бывших однокурсников арендует загородный дом для того, чтобы отдохнуть, как в старые добрые времена. В современном шале есть все для комфортного и веселого отдыха, включая умную колонку «Алена». «Алена» знает, как развлечь своих постояльцев, у нее много «навыков». Она умеет решать головоломки, управлять домом, а еще ей известны все «скелеты в шкафу», которые скрывают друзья. Устройство предлагает компании сыграть в игру «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла менее года назад при странных обстоятельствах.

Режиссёр
Олег Витвицки
Актёры
Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Илья Исаев, Виолетта Оноприенко
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер

