«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Кино

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

«Формула Кино»

18:05
21:55

«Киномакс»

14:15
14:20
19:30
20:30
22:10

«Формула Кино»

18:05
21:55

«Киномакс»

14:15
19:10
20:30
22:10

«Формула Кино»

18:05
18:10
21:30

«Киномакс»

14:15
19:10
20:30
22:10

«Формула Кино»

18:05
21:25

«Киномакс»

14:15
19:10
20:30
21:40

«Формула Кино»

18:00
21:25

«Киномакс»

14:15
19:10
20:30
22:10

«Формула Кино»

18:05
21:25

«Киномакс»

14:15
19:10
20:30
22:10

«Формула Кино»

18:05
21:50

«Киномакс»

14:15
19:10
20:30
22:10

До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута Дистрикта-12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.

Режиссёр
Фрэнсис Лоренс
Актёры
Декстер Сол Анселл, Роза Гоцлер, Том Блит, Рейчел Зеглер, Джош Ривера, Виола Дэвис, Питер Динклейдж, Джейсон Шварцман, Хантер Шефер, Фионнула Флэнаган, Берн Горман, Эшли Ляо, Макс Рафаэль, Зои Рене, Лилли Купер, Изобел Йеспер Джонс, Джордж Сомнер
Продолж.
157 мин.
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Драма, Фэнтези

