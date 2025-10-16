Глазами пса

Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в старый загородный дом, в тенях которого вскоре проступают зловещие сверхъестественные силы. Когда они начинают угрожать Тодду, отважный Инди вступает в схватку со злом, чтобы защитить самого дорогого человека на свете.
- Режиссёр
- Бен Леонберг
- Актёры
- Инди, Шейн Дженсен, Ариель Фридман, Ларри Фессенден, Стюарт Рудин, Хантер Гец, Аня Кравчек
- Продолж.
- 72 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Комедия, Фильм ужасов