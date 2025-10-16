Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
10°
Сбт, 18
10°
ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.01 / 80.00 15/10 18:15
Нал. EUR 93.51 / 94.20 15/10 18:15
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Глазами пса
Кино

Глазами пса

Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в старый загородный дом, в тенях которого вскоре проступают зловещие сверхъестественные силы. Когда они начинают угрожать Тодду, отважный Инди вступает в схватку со злом, чтобы защитить самого дорогого человека на свете.

Режиссёр
Бен Леонберг
Актёры
Инди, Шейн Дженсен, Ариель Фридман, Ларри Фессенден, Стюарт Рудин, Хантер Гец, Аня Кравчек
Продолж.
72 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Комедия, Фильм ужасов

