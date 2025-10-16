Глазами пса

Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в старый загородный дом, в тенях которого вскоре проступают зловещие сверхъестественные силы. Когда они начинают угрожать Тодду, отважный Инди вступает в схватку со злом, чтобы защитить самого дорогого человека на свете.