Долгожданное шоу GAYAZOV$ BROTHER$ в рамках большого российского тура! Бэнгеры с нового альбома и все хиты! Самые известные братья страны — Ильяс и Тимур — в этот вечер разорвут танцпол своими хитами! «Увезите меня на дип-хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, ты и море», «Пошла жара» и «Зверя не буди» прозвучат в новом формате сочного живого звука. Мощные биты, фирменный вокал, лайв-музыканты и горячие тексты — поклонников творчества братьев ждёт поистине уникальная вечеринка. На их клипах больше 500 млн просмотров в YouTube, а песни штурмуют хит-парады радиостанций. Альбом «Кредо» входил в топ-10 альбомного чарта Apple Music в России в течение 14 недель! Тонны света и спецэффектов, мощный звук и разрывная энергетика артистов — со сцены прогремят бэнгеры с нового альбома и все хиты! Не упусти свой шанс!