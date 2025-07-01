16 августа на Рязанской ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ». Посетителей ждут мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и концерт артистов вокальной школы «Фасоль», группы «ЛАВА БЭНД» и ансамбля позитивной музыки «Парнас».
Программа:
Интерактивы:
13:30 и 15:00 — Бесплатная интерактивная экскурсия в Музее кофе «Бравос»
15:00-16:00 — Бесплатный мастер-класс по изготовлению калинника
16:00-18:00
Мастер-класс по созданию украшения из бусин «Вишенки»
Мастер-класс по росписи пряника
18:00-19:00 — Мастер-класс по созданию неонового светильника
17:00-19:00 — Анимационная программа для детей
Концертная программа:
19:00-20:00 — Выступление артистов вокальной школы «ФаСоль»
20:00-21:00 — Выступление группы «ЛАВА БЭНД»
21:00-22:00 — Выступление ансамбля позитивной музыки «Парнас»
- Возраст
- 0+