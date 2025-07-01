Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.65 / 80.30 15/08 18:25
Нал. EUR 94.50 / 94.83 15/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 251
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 364
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 694
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 152
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ»
16 августа в 13:30
Праздники

Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ»

Рязанская ВДНХ

16 августа на Рязанской ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ». Посетителей ждут мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и концерт артистов вокальной школы «Фасоль», группы «ЛАВА БЭНД» и ансамбля позитивной музыки «Парнас».

Программа:

Интерактивы:

13:30 и 15:00 — Бесплатная интерактивная экскурсия в Музее кофе «Бравос»

15:00-16:00 — Бесплатный мастер-класс по изготовлению калинника

16:00-18:00

Мастер-класс по созданию украшения из бусин «Вишенки»

Мастер-класс по росписи пряника

18:00-19:00 — Мастер-класс по созданию неонового светильника

17:00-19:00 — Анимационная программа для детей

Концертная программа:

19:00-20:00 — Выступление артистов вокальной школы «ФаСоль»

20:00-21:00 — Выступление группы «ЛАВА БЭНД»

21:00-22:00 — Выступление ансамбля позитивной музыки «Парнас»

Возраст
0+