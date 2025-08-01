С 19 по 21 сентября состоятся гастроли Магнитогорского театра оперы и балета, организованные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «РОСКОНЦЕРТ».

В афише «Больших гастролей»:

19 сентября в 18:00 мюзикл В. Колло «Мужчина ее мечты» — комедийная история об успешном актере, который хотел обмануть продюсеров, поклонниц, саму любовь, но попался в сети (12+).

20 сентября в 18:00 оперетта И. Дунаевского «Белая акация» — это водоворот шуток и веселых перепалок, бескорыстная дружба, семейное счастье и первая искренняя любовь. Это радостное советское послевоенное время, гимн молодости и счастливому будущему, завоеванному в боях (12+).

21 сентября в 11:00 мюзикл Е. Шашина «Золотая антилопа» — яркое музыкальное шоу адресовано юным зрителям, но и взрослые будут с замиранием сердца следить за развитием необычного сюжета, оригинальной хореографией и игрой актеров (6+).

21 сентября в 17:00 концерт «Поверь в мечту» — любимые песни, красочное шоу, воссоздающее неповторимый стиль эпохи, яркие декорации и атмосфера танцплощадок и вечеринок 70-х и 80-х (12+).