С 4 по 7 декабря в рязанском театре драмы пройдут гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра.

4 декабря 19:00, фолк-рок-мюзикл в 2-х действиях «Тристан и Изольда» (12+). История о Тристане и Изольде восходит к старинной кельтской легенде из знаменитого цикла сказаний о короле Артуре. Легенда рассказывает о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля — прекрасной Изольды. Сюжет этот на протяжении веков вдохновлял поэтов и музыкантов. Верность и коварство, роковая случайность, приведшая к трагическому финалу, неразрешимый конфликт между чувством и долгом — все это заставляет сердца биться так, будто мы слышим эту печальную историю впервые…

5 декабря 19:00, мюзикл в 2-х действиях «Опасные связи» (18+). Мюзикл Глеба Матвейчука «Опасные связи» — оригинальный проект, созданный по мотивам одноимённого французского романа Пьера Шодерло де Лакло. Это одно из самых популярных литературных произведений своего времени, не утратившее актуальности и в наше время. Мюзикл в современной версии был представлен в 2021 году. За это время он успел покорить московскую публику, с успехом был показан в нескольких городах России и странах мира, таких как Дания, Швеция, Израиль, Прибалтика. Впервые он поставлен в Минске.

В центре сюжета вечный конфликт противоборствующих сторон — женского и мужского начала. Ловелас и соблазнитель Виконт де Вальмон и властная Маркиза де Мертей — знатоки человеческих душ, искусные манипуляторы, опытные и азартные интриганы. Блестящий светский мир таит в себе смертельную опасность для каждого, кто, утратив бдительность, окажется в позолоченной паутине опасных связей…

6 декабря 18:00, оперетта в 2-х действиях «Герцогиня из Чикаго» (18+). Миллиардерша мисс Мэри Ллойд, заключив денежный спор с подругами по клубу «Без границ», задумывает купить счастье со всеми сопутствующими атрибутами — королевством, принцем… Её девиз: «Деньги решают всё!».

Но в Америке нет ни принцев, ни королевств. Поэтому дамы решают поехать в Европу, чтобы научить «отсталых» европейцев жить по‑американски.

Прибыв в маленькую европейскую страну Сильварию, взбалмошная леди не желает мириться с её традициями. Они кажутся ей слишком старомодными. Но не всё идёт по её плану.

В результате, она убеждается, что не всё продаётся, и не всё можно купить за деньги. Тем не менее, она находит больше, чем предполагала — настоящую любовь, которая превращает высокомерную американку в нежного и трепетного человека. В финале юная миллиардерша понимает, что настоящее счастье — во взаимной любви.

7 декабря 18:00, мюзикл в 2-х действиях «Голубая камея» (16+). Действие разворачивается в 1775 году в Санкт-Петербурге и Венеции. Из секретного донесения императрица Екатерина узнаёт о некой княжне Елизавете Таракановой, объявившей себя наследницей российского престола. Императрица задумывает выманить самозванку из безопасной Италии в Россию, где с той будет легко расправиться — для этого она отправляет в Венецию героя русско-турецкой войны и известного обольстителя графа Алексея Орлова. С ним отправляется Шустов — служащий российского консульства и тайный резидент в Италии.

В Италии графу открывается истина: княжна оказалась жертвой международных интриг. Сирота, выросшая в монастыре, она лишь хочет доказать своё знатное происхождение, на которое указывает голубая камея с императорским вензелем, оставшаяся ей от неизвестных родителей.

Между графом и княжной стремительно разгорается роман. Алексей решает обвенчаться с Елизаветой, надеясь, что его титул и военная слава избавят её от преследований на родине. Но героям не удаётся избежать предательства: Шустов, в тайне ненавидящий Орлова, подменяет священника ряженым — брак, таким образом, оказывается недействительным, и княжну арестовывают, как только она ступает на русскую землю.

Орлов просит у императрицы аудиенцию, умоляя её проявить милосердие, однако все его попытки вызволить княжну из заточения терпят неудачу. Кажется, что будущее сулит Алексею и Елизавете лишь отчаяние и погибель.

Однако денщик графа Сомов и секретарь княжны Нуаре уговаривают княгиню Пашкову проявить участие в этом деле — встретившись с Таракановой и увидев камею, Пашкова «узнаёт» в Елизавете своё, некогда потерянное дитя.

Теперь Тараканова, как дочь фрейлины, более не может претендовать на российскую корону, и Екатерина дарует ей свободу, поручив Шустову распространить слух о её гибели во время наводнения. Императрица желает Алексею и Елизавете мира и счастья, и все объединяются в гимне великому чувству — торжествует ЛЮБОВЬ!