Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 81.35 -0.01 22/10
ЦБ EUR 94.67 0.29 22/10
Нал. USD 82.20 / 81.90 21/10 17:30
Нал. EUR 95.50 / 96.18 21/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 797
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 189
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 129
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 802
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Гала-концерт Рязанского театра балета
4 ноября в 19:00
Театр

Гала-концерт Рязанского театра балета

Концертный зал Рязанской областной филармонии

4 ноября в Рязанской филармонии состоится Гала-концерт Рязанского Театра Балета, приуроченный к созданию собственной балетной труппы — нового профессионального коллектива, который станет важной частью культурной и образовательной жизни региона.

Это событие имеет просветительское и историческое значение для региона: открытие Рязанского Театра Балета ознаменует начало новой страницы в развитии сценического искусства региона, направленной на популяризацию классического и современного балета как неотъемлемой части национального культурного наследия.

В программе концерта — фрагменты из знаменитых балетных спектаклей, отражающих богатую историю хореографического искусства, и виртуозные номера в исполнении рязанских ведущих артистов балета и специально приглашённые ведущие артисты:

  • Мариинского театра (Санкт-Петербург): — Анастасия Лукина — Павел Михеев
  • Михайловского театра (Санкт-Петербург): — Каролина Мачадо
  • Пермского театра оперы и балета: — Габриел Лопес
  • НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета): — Анна Гермизеева
  • Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко: — Герман Борсай — Полина Заярная
  • Большого театра России: — Клим Ефимов
  • Государственного театра оперы и балета Анталии (Турция): — Канат Надырбек.

Возраст
0+