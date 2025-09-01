4 ноября в Рязанской филармонии состоится Гала-концерт Рязанского Театра Балета, приуроченный к созданию собственной балетной труппы — нового профессионального коллектива, который станет важной частью культурной и образовательной жизни региона.
Это событие имеет просветительское и историческое значение для региона: открытие Рязанского Театра Балета ознаменует начало новой страницы в развитии сценического искусства региона, направленной на популяризацию классического и современного балета как неотъемлемой части национального культурного наследия.
В программе концерта — фрагменты из знаменитых балетных спектаклей, отражающих богатую историю хореографического искусства, и виртуозные номера в исполнении рязанских ведущих артистов балета и специально приглашённые ведущие артисты:
- Мариинского театра (Санкт-Петербург): — Анастасия Лукина — Павел Михеев
- Михайловского театра (Санкт-Петербург): — Каролина Мачадо
- Пермского театра оперы и балета: — Габриел Лопес
- НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета): — Анна Гермизеева
- Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко: — Герман Борсай — Полина Заярная
- Большого театра России: — Клим Ефимов
- Государственного театра оперы и балета Анталии (Турция): — Канат Надырбек.
- Возраст
- 0+