4 ноября в Рязанской филармонии состоится Гала-концерт Рязанского Театра Балета, приуроченный к созданию собственной балетной труппы — нового профессионального коллектива, который станет важной частью культурной и образовательной жизни региона.

Это событие имеет просветительское и историческое значение для региона: открытие Рязанского Театра Балета ознаменует начало новой страницы в развитии сценического искусства региона, направленной на популяризацию классического и современного балета как неотъемлемой части национального культурного наследия.

В программе концерта — фрагменты из знаменитых балетных спектаклей, отражающих богатую историю хореографического искусства, и виртуозные номера в исполнении рязанских ведущих артистов балета и специально приглашённые ведущие артисты: