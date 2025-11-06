Франкенштейн: Воскрешение

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир. Родит ли безумие создателя нового монстра и совершенное творение?
- Режиссёр
- Пол Дадбридж
- Актёры
- Жюльет Обри, Мишель Райан, Кэти Шеридан, Филип Мартин Браун, Мэтт Барбер, Чарлз Дейл, Филип Филмар, Александра Афрея, Роберт Дьюкс, Джонатан Ханслер, Пол Мохан, Шон Эрл МакФерсон, Пол Тонкин, Марк Дэнбери
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
-
2025-11-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма