Франкенштейн: Воскрешение

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир. Родит ли безумие создателя нового монстра и совершенное творение?