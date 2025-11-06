Рязань
Кино

Франкенштейн: Воскрешение

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир. Родит ли безумие создателя нового монстра и совершенное творение?

Режиссёр
Пол Дадбридж
Актёры
Жюльет Обри, Мишель Райан, Кэти Шеридан, Филип Мартин Браун, Мэтт Барбер, Чарлз Дейл, Филип Филмар, Александра Афрея, Роберт Дьюкс, Джонатан Ханслер, Пол Мохан, Шон Эрл МакФерсон, Пол Тонкин, Марк Дэнбери
Продолж.
101 мин.
Премьера
2025-11-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

