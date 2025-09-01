Фотовыставка Анатолия Сеничкина и Николая Анашкина

12 сентября в «Фотодоме им. Е.Н. Каширина» состоится открытие юбилейной выставки двух старейших рязанских фотографов — Анатолия Ивановича Сеничкина и Николая Александровича Анашкина.

Выставка предлагает зрителю возможность проследить творческий путь двух авторов, чьи жизни и судьбы тесно переплелись с историей рязанской фотографии второй половины XX века. Несмотря на общую эпоху и преданность черно-белому жанру, каждый из них обладает своим почерком.

Анатолий Сеничкин (род. 01.09.1945) взял в руки свою первую камеру еще в 1953 году в крошечном фотокружке на Первомайском проспекте. Выпускник МГИК и кинорежиссер по образованию, большую часть жизни он посвятил педагогической деятельности, воспитав не одно поколение фотографов. Под его руководством работала кинофотостудия «Фотон» в Центре детского творчества, воспитанники которой вырастали в фотокорреспондентов и кинооператоров. Сам Анатолий Иванович — приверженец классической черно-белой фотографии, считающий, что цвет лишь отвлекает от замысла снимка.

Николай Анашкин (род. 29.06.1945) свой путь в фотографии начал с неудачи: первую проявленную им пленку погубил слишком теплый раствор. Но это лишь подстегнуло его интерес к «колдовскому» процессу проявки. Выпускник Московского полиграфического техникума, он на долгие годы связал свою жизнь с Рязанским станкостроительным заводом, став летописцем его жизни. Его репортажи публиковались в центральных периодических изданиях, а в ДК станкостроителей под его руководством работал фотокиноклуб «Приокский». Для Николая Александровича фотография — это «послание автора зрителю», где у фотографа есть всего один шанс, «одно нажатие на кнопку», чтобы донести свою мысль. Оба мастера были активными участниками народного фотоклуба «Ока», а теперь их творчество встретится в стенах «Фотодома им. Е.Н. Каширина».