На Рязанской ВДНХ стартует зимний фестивальный сезон. 13, 20, 27 декабря, а затем со 2 по 10 января на нашей площадке пройдут события, посвященные самому главному празднику — Новому году.

Уже в эту субботу мы ждем гостей на Рязанской ВДНХ, где в 12:00 стартует фестиваль «Время чудес». Мы подготовили зимние мастер-классы, детскую анимационную программу, а еще кукольный спектакль «Три снежинки», музыкальное шоу Дедов Морозов «Бравур» и выступление знаменитой рязанской группы «Балалайка 62».

Ждем всех на Рязанской ВДНХ!

А мы пока вдохновляемся новогодним настроением и духом зимнего волшебства.