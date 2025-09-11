Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.50 / 84.25 11/09 12:55
Нал. EUR 100.11 / 100.99 11/09 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 371
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 055
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 713
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Фа-Соль

В 1969 году 8-летняя Маша звонит своему другу Коле Крылову по старенькому дисковому телефону и уговаривает его спеть песню собственного сочинения. Неожиданно для обоих, Машу поражает голос Коли — чистый, искренний, чарующий. Именно этот момент становится поворотной точкой благодаря Машиной настойчивости Коля участвует в песенном конкурсе и выигрывает свой первый приз — фотоаппарат «Зенит». Проходят годы. Маша и Коля становятся семьей. Их история любви и жизни переплетается с судьбами детей и внуков, а простые, но значимые вещи из прошлого — тот самый дисковый телефон и дедушкин фотоаппарат — неожиданно снова оказываются в центре событий. Действие фильма переносит нас из Москвы в солнечный Геленджик наших дней, где прошлое начинает говорить с настоящим. Артефакты советской эпохи словно обладают магией они становятся связующим звеном между поколениями, пробуждают воспоминания, вдохновляют и — самое главное — приносят любовь и счастье каждому, кто к ним прикасается.

Режиссёр
Евгения Куль
Актёры
Сергей Горобченко, Марк-Малик Мурашкин, Екатерина Стриженова, Сергей Аброскин, Владимир Носик, Елена Яковлева, Ольга Красько, Максим Иванов, Никита Кашеваров, Борис Галкин, Евгения Осипова, Александр Пашутин, Лариса Удовиченко, Армен Адилханян
Продолж.
86 мин.
Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Пролетая над гнездом кукушки
Кино
Сомния: Обитель кошмаров
Кино
Третья лишняя
Кино
Пункт назначения: Смертельная игра
Кино
Вниз
Кино
Долгая прогулка
Кино
Астрал. Свеча ведьмы
Кино
Хайди. Моя хитрая рысь
Кино
Семейный призрак
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея