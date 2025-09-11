В 1969 году 8-летняя Маша звонит своему другу Коле Крылову по старенькому дисковому телефону и уговаривает его спеть песню собственного сочинения. Неожиданно для обоих, Машу поражает голос Коли — чистый, искренний, чарующий. Именно этот момент становится поворотной точкой благодаря Машиной настойчивости Коля участвует в песенном конкурсе и выигрывает свой первый приз — фотоаппарат «Зенит». Проходят годы. Маша и Коля становятся семьей. Их история любви и жизни переплетается с судьбами детей и внуков, а простые, но значимые вещи из прошлого — тот самый дисковый телефон и дедушкин фотоаппарат — неожиданно снова оказываются в центре событий. Действие фильма переносит нас из Москвы в солнечный Геленджик наших дней, где прошлое начинает говорить с настоящим. Артефакты советской эпохи словно обладают магией они становятся связующим звеном между поколениями, пробуждают воспоминания, вдохновляют и — самое главное — приносят любовь и счастье каждому, кто к ним прикасается.
- Режиссёр
- Евгения Куль
- Актёры
- Сергей Горобченко, Марк-Малик Мурашкин, Екатерина Стриженова, Сергей Аброскин, Владимир Носик, Елена Яковлева, Ольга Красько, Максим Иванов, Никита Кашеваров, Борис Галкин, Евгения Осипова, Александр Пашутин, Лариса Удовиченко, Армен Адилханян
- Продолж.
- 86 мин.
- Премьера
-
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия