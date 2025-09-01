Рязань
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Евгений Ромашко. Мир русской души
17 сентября в 11:00
9 сентября Рязанский государственный областной художественный музей имени академика И.П. Пожалостина представляет выставку произведений русского живописца, академика Российской академии художеств, народного художника РФ Евгения Викторовича Ромашко.

Евгений Ромашко родился в 1962 году в г. Запорожье. В 1980 году окончил Республиканскую художественную среднюю школу им. Т.Г. Шевченко в Киеве, а в 1985 году — Московское высшее художественно-промышленное училище (бывш. Строгановское, ныне Московская государственная художественно-промышленная академия (МГХПА) им. С.Г. Строганова). Член Творческого союза художников России, ВТОО «Союз художников России» (СХ), Московского союза художников (МСХ), Международного художественного фонда. Творческая деятельность Евгения Ромашко отмечена многочисленными наградами: Золотой медалью Творческого союза художников России (2005), Золотой медалью Российской академии художеств (2010), Золотой медалью СХ России и МСХ (2012), Грамотой президента РФ (2017), медалью «За заслуги перед академией» Российской академии художеств (2021) и многими другими. Произведения автора представлены в многочисленных коллекциях отечественных и зарубежных музеев (Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского, Государственном художественном музее Алтайского края и т. д.; в музее Акварели в Мехико (Мексика), музеях Лю Минсю городов Харбин и Дайлянь (Китай)), а также в частных собраниях России и за рубежом.

Активная выставочная деятельность Евгения Ромашко органично сочетается с педагогической работой: с 2004 по 2014 гг. художник преподавал в МГАХИ им. В.И. Сурикова, а с 2009 года заведует кафедрой академической живописи МГХПА им. С.Г. Строганова.

В своих пейзажах Евгений Ромашко не просто воспроизводит окружающий мир, но передает его дыхание, настроение и неповторимую атмосферу момента. На выставке представлено более тридцати живописных произведений, каждое из которых — окно в душу природы. Центральное место в экспозиции займут захватывающие пейзажи Алтая с их мистической мощью, а также трогательные, уютные уголки русской провинции. Каждый пейзажный мотив — от таинственных озер и вечных вершин до скромного очарования родных просторов — приглашает к размышлениям о тихой красоте и неисчерпаемом источнике вдохновения, которым является российская земля.

