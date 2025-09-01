Евгений Ромашко. Мир русской души

9 сентября Рязанский государственный областной художественный музей имени академика И.П. Пожалостина представляет выставку произведений русского живописца, академика Российской академии художеств, народного художника РФ Евгения Викторовича Ромашко.

Евгений Ромашко родился в 1962 году в г. Запорожье. В 1980 году окончил Республиканскую художественную среднюю школу им. Т.Г. Шевченко в Киеве, а в 1985 году — Московское высшее художественно-промышленное училище (бывш. Строгановское, ныне Московская государственная художественно-промышленная академия (МГХПА) им. С.Г. Строганова). Член Творческого союза художников России, ВТОО «Союз художников России» (СХ), Московского союза художников (МСХ), Международного художественного фонда. Творческая деятельность Евгения Ромашко отмечена многочисленными наградами: Золотой медалью Творческого союза художников России (2005), Золотой медалью Российской академии художеств (2010), Золотой медалью СХ России и МСХ (2012), Грамотой президента РФ (2017), медалью «За заслуги перед академией» Российской академии художеств (2021) и многими другими. Произведения автора представлены в многочисленных коллекциях отечественных и зарубежных музеев (Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского, Государственном художественном музее Алтайского края и т. д. ; в музее Акварели в Мехико (Мексика), музеях Лю Минсю городов Харбин и Дайлянь (Китай)), а также в частных собраниях России и за рубежом.

Активная выставочная деятельность Евгения Ромашко органично сочетается с педагогической работой: с 2004 по 2014 гг. художник преподавал в МГАХИ им. В.И. Сурикова, а с 2009 года заведует кафедрой академической живописи МГХПА им. С.Г. Строганова.

В своих пейзажах Евгений Ромашко не просто воспроизводит окружающий мир, но передает его дыхание, настроение и неповторимую атмосферу момента. На выставке представлено более тридцати живописных произведений, каждое из которых — окно в душу природы. Центральное место в экспозиции займут захватывающие пейзажи Алтая с их мистической мощью, а также трогательные, уютные уголки русской провинции. Каждый пейзажный мотив — от таинственных озер и вечных вершин до скромного очарования родных просторов — приглашает к размышлениям о тихой красоте и неисчерпаемом источнике вдохновения, которым является российская земля.