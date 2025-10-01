Есть только МиГ

1944 год. Война движется на Запад. После тяжелого ранения летчик-истребитель Иван Поливанов назначается начальником ложного аэродрома — бутафорского сооружения для отвлечения врага. Идеалист Поливанов совершенствует макеты, влюбляется в рядовую Любу Веселкину и находит друзей среди сослуживцев. Обнаружив в лесу разбитый «МиГ» механика Мурашкина, Поливанов уговаривает старшину восстановить самолет. Это его шанс вернуться в небо, проявить героизм и обрести счастье.