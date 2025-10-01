Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
560
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
871
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 680
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 724
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Кино

Есть только МиГ

«Формула Кино»

10:40
12:55
13:00
15:15
18:50

«Киномакс»

10:30
10:35
15:50
18:30
21:10

«Люксор» (Есенина)

12:00
19:50
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
21:00

«Пять Звезд»

12:20
14:25
16:30
18:35

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
14:40
19:10

«Формула Кино»

11:00
13:10
15:30
18:50

«Киномакс»

10:30
15:50
18:30
18:40
21:10
21:30

«Люксор» (Есенина)

11:50
19:00
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:20
14:30
16:40
18:55
21:30

«Пять Звезд»

12:20
14:25
16:30
18:35

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:30
21:35

1944 год. Война движется на Запад. После тяжелого ранения летчик-истребитель Иван Поливанов назначается начальником ложного аэродрома — бутафорского сооружения для отвлечения врага. Идеалист Поливанов совершенствует макеты, влюбляется в рядовую Любу Веселкину и находит друзей среди сослуживцев. Обнаружив в лесу разбитый «МиГ» механика Мурашкина, Поливанов уговаривает старшину восстановить самолет. Это его шанс вернуться в небо, проявить героизм и обрести счастье.

Режиссёр
Александр Жигалкин
Актёры
Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Дмитриев, Алексей Шевченков, Антон Батырев, Светлана Антонова, Михаил Евланов, Игорь Угольников, Олег Кассин, Иван Замотаев, Ольга Сухарева, Алексей Колган, Стас Классен, Александр Карпов, Александр Загрудный, Александр Жигалкин, Игорь Фурманюк, Захар Ронжин
Продолж.
100 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Война

