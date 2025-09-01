Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 81.35 -0.01 22/10
ЦБ EUR 94.67 0.29 22/10
Нал. USD 82.20 / 81.90 21/10 17:30
Нал. EUR 95.50 / 96.18 21/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 797
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 189
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 129
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 802
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Есенинские мотивы
24 октября в 17:30
Праздники

Есенинские мотивы

Рязанский исторический музей

24 октября в Музейном центре на Соборной пройдет программа, посвященная творчеству нашего знаменитого земляка Сергея Есенина.

С 17:30 в Планетарии стартуют тематические экскурсии по передвижной выставке «Живите так, как вас ведет звезда…» (ГМИРЛИ имени В.И. Даля). Экспозиция представляет ключевые эпизоды биографии поэта, объединяя их образом «рождения звезды». Сеансы в 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00.

Дополнением к экскурсии станет показ полнокупольного фильма «Россия. Виртуальное путешествие», который расскажет о богатой природе нашей страны, ее флоре и фауне, необычайных ландшафтах от дельты Волги до Оранского водопада.

В 18:00 в Атриуме выступит ансамбль «Эстетика». В их исполнении прозвучат известные хоровые произведения на стихи Сергея Есенина, а также обработки песен a capella других авторов. Концерт продлится 50 минут.

Приходите за настроением!

Возраст
6+