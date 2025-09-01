Есенинские мотивы

24 октября в Музейном центре на Соборной пройдет программа, посвященная творчеству нашего знаменитого земляка Сергея Есенина.

С 17:30 в Планетарии стартуют тематические экскурсии по передвижной выставке «Живите так, как вас ведет звезда…» (ГМИРЛИ имени В.И. Даля). Экспозиция представляет ключевые эпизоды биографии поэта, объединяя их образом «рождения звезды». Сеансы в 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00.

Дополнением к экскурсии станет показ полнокупольного фильма «Россия. Виртуальное путешествие», который расскажет о богатой природе нашей страны, ее флоре и фауне, необычайных ландшафтах от дельты Волги до Оранского водопада.

В 18:00 в Атриуме выступит ансамбль «Эстетика». В их исполнении прозвучат известные хоровые произведения на стихи Сергея Есенина, а также обработки песен a capella других авторов. Концерт продлится 50 минут.

Приходите за настроением!