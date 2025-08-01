Есенинские дни-2025

С нетерпением ждем приближения осени и готовимся к новым впечатлениям. Создали афишу «есенинских дней» на сентябрь и октябрь: список мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина, организатором которых является Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.
СЕНТЯБРЬ
06.09 XXV Межрегиональный фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» (с. Константиново).
06.09 «Битва поэтов"* (г. Рязань, Фотодом им. Е.Н. Каширина).
13-14.09 Межрегиональный есенинский поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…» (с. Константиново).
20.09 Межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина…» (с. Константиново)
20.09 «Большой городской есенинский квиз*" (г. Рязань, конгресс-отель «АМАКС»).
27.09 Межрегиональный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…» (с. Константиново).
ОКТЯБРЬ
03-05.10 Всероссийский есенинский праздник поэзии (г. Рязань, с. Константиново).
11.10 Есенинский пробег (старт — г. Рыбное). Совместно с «Есенинский пробег».
15-19.10 Международный научный симпозиум «Большое видится на расстояньи»: Есенин в XXI веке» (с. Константиново).
*в рамках проекта «Есенин в городе»
