Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 303
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 072
Есенинские дни-2025
6 сентября в 09:07
Праздники

Есенинские дни-2025

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

С нетерпением ждем приближения осени и готовимся к новым впечатлениям. Создали афишу «есенинских дней» на сентябрь и октябрь: список мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина, организатором которых является Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.

СЕНТЯБРЬ

06.09 XXV Межрегиональный фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» (с. Константиново).

06.09 «Битва поэтов"* (г. Рязань, Фотодом им. Е.Н. Каширина).

13-14.09 Межрегиональный есенинский поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…» (с. Константиново).

20.09 Межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина…» (с. Константиново)

20.09 «Большой городской есенинский квиз*" (г. Рязань, конгресс-отель «АМАКС»).

27.09 Межрегиональный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…» (с. Константиново).

ОКТЯБРЬ

03-05.10 Всероссийский есенинский праздник поэзии (г. Рязань, с. Константиново).

11.10 Есенинский пробег (старт — г. Рыбное). Совместно с «Есенинский пробег».

15-19.10 Международный научный симпозиум «Большое видится на расстояньи»: Есенин в XXI веке» (с. Константиново).

*в рамках проекта «Есенин в городе»

