Есенин навсегда

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный великому поэту Сергею Есенину! В программе концерта прозвучат самые проникновенные романсы и песни на музыку русских композиторов, написанные на стихи гениального поэта.

Для вас выступят солисты Оперной студии Сергея Гайдея, чьи голоса покоряют сердца зрителей:

Сергей Гайдей (Лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «Служение искусству»)

Марина Арендарева (Лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «За вклад в развитие культуры»)

Артём Жуков (Лауреат международных конкурсов)

Алена Борисова (Лауреат международных конкурсов)

Полина Студнева

За роялем — Заслуженный работник культуры Рязанской области Евгений Антипов.

Подарите себе вечер, полный прекрасной музыки, трогательных стихов и незабываемых впечатлений!