Есенин навсегда

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный великому поэту Сергею Есенину! В программе концерта прозвучат самые проникновенные романсы и песни на музыку русских композиторов, написанные на стихи гениального поэта.
Для вас выступят солисты Оперной студии Сергея Гайдея, чьи голоса покоряют сердца зрителей:
- Сергей Гайдей (Лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «Служение искусству»)
- Марина Арендарева (Лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «За вклад в развитие культуры»)
- Артём Жуков (Лауреат международных конкурсов)
- Алена Борисова (Лауреат международных конкурсов)
- Полина Студнева
За роялем — Заслуженный работник культуры Рязанской области Евгений Антипов.
Подарите себе вечер, полный прекрасной музыки, трогательных стихов и незабываемых впечатлений!
- Возраст
- 6+