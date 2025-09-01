Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 391
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 726
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 184
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 176
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Эльф и украденное Рождество
Кино

Эльф и украденное Рождество

Эльф Йо-йо с детства мечтал работать на заводе Санты по производству подарков. Но, реализовав свою мечту, он видит, что завод полностью автоматизирован, дух Рождества исчез, а сам Санта отошел от дел и скрывается неизвестно где. Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода и угрожает сорвать праздник и уничтожить Санту, отважный эльф собирает команду друзей и отправляется на его поиски. Такого спасателя Рождества вы еще не видели!

Режиссёр
Рикард Куссо, Дамьян Митревски
Продолж.
90 мин.
Премьера
4 декабря 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

